Man weigert mondkapje op te doen en opent vuur in Moskou: zeker twee doden

„Er heeft zich een tragedie voorgedaan. Na een schietpartij door een onbekende persoon zijn twee mensen omgekomen en drie gewond geraakt. De moordenaar is gearresteerd”, schrijft burgemeester Sergei Sobyanin op Twitter. „Artsen doen al het nodige om de gewonden te helpen.”

Het administratieve centrum in kwestie bevindt zich in het zuidoostelijke district Ryazansky. De verdachte zou hebben geweigerd een mondmasker op te zetten, ondanks het verzoek van het personeel. Daarop trok de man zijn pistool en vuurde.

Tienjarig meisje

Onder de gewonden is een tienjarig meisje, aldus het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De 45-jarige verdachte wordt intussen psychologisch onderzocht. Er is ook een moordonderzoek geopend.

In Rusland zijn er regelmatig gewelddadige incidenten uit onvrede met de coronamaatregelen. In november vorig jaar stak een maskerweigeraar in Sint-Petersburg nog een buspassagier neer nadat deze hem gewezen had op de mondmaskerplicht.