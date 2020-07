LIVE Cruiseschip vaart weer uit na maanden 'gedobber'

Voor het eerst sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus wordt er weer een cruiseschip in de vaart genomen. De Explorer Dream die in Taiwan ligt, gaat korte cruises maken vanuit de haven Keelung naar Taiwanese eilanden. De onderneming achter de betrokken cruises, Genting Cruise Lines, heeft bekendgemaakt dat de reizen na uitgebreide voorbereidingen in samenspraak met de autoriteiten 26 juli weer worden hervat. Het gaat in eerste instantie om driedaagse reizen uitsluitend voor Taiwanese klanten.

Over de hele wereld liggen lege cruiseschepen op zee of in havens te dobberen, onder meer voor de kust van Scheveningen. Ze hebben geen klanten meer sinds het virus zich erg snel bleek te verspreiden op schepen. Vaak werden cruiseschepen plotseling niet meer tot havens toegelaten en was het een hele klus voor de betrokken ondernemingen, havenautoriteiten, diplomaten en ministers om een cruiseschip met besmette opvarenden tenslotte toch ergens een haven te laten binnenlopen. De cruisesector ligt sindsdien plat.

De bemanning van de Explorer Dream gaat voor de reis twee weken in quarantaine en passagiers worden aan medisch tests onderworpen. Eerder maakte de cruisemaatschappij Carnival bekend dat die van plan is in augustus te gaan varen vanuit havens in Duitsland en Italië. Carnival, ook eigenaar van Holland America Line, leed net als branchegenoten enorme verliezen door corona.

