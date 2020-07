LIVE | Macron wil mondkapjesplicht in gesloten publieke ruimte

De Franse president Macron wil mondkapjes verplicht stellen in alle afgesloten publieke ruimtes. Hij zei dit tegen journalisten in een vraaggesprek na een sobere viering van de nationale feestdag op de Place de la Concorde. Frankrijk heeft al een mondkapjesplicht in het openbaar vervoer.

Frankrijk vierde de nationale feestdag met een ceremonie, waarbij speciaal beroepsgroepen die zich inzetten voor de strijd tegen het coronavirus werden geëerd. De traditionele grote militaire parade op de Champs-Elysées is dit jaar voor het eerst sinds 1944 vanwege het coronavirus geschrapt.

