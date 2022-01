Wetenschappers laten Doomsday Clock op twee voor twaalf staan

De laatste keer dat de klok werd verzet was in 2019. Toen ging de wijzer 20 seconden dichter naar middernacht. Het veiligst was de wereld in 1991, toen de klok op 17 minuten voor middernacht stond. De Doomsday Clock staat net als in 2020 en 2021 op 23 uur 58 minuten en 20 seconden. Met deze tijd staat de klok nog altijd dichter dan ooit bij de symbolische apocalyps.

In de toelichting zeggen de wetenschappers dat de verandering van leiderschap in de Verenigde Staten vorig jaar hoop gaf dat wat een wereldwijde race naar een catastrofe leek te zijn, tot staan kon worden gebracht en zelfs ongedaan kon worden gemaakt. In 2021 wijzigde de nieuwe Amerikaanse regering inderdaad het Amerikaanse beleid op een aantal punten die de wereld veiliger maakten volgens de wetenschappers.

„Toch was de verandering in het leiderschap van de VS niet voldoende om de negatieve internationale veiligheidstrends te keren die zich al lang aan het ontwikkelen waren en zich in 2021 voortzetten”, staat in de toelichting. De wetenschappers zien atoomwapens, klimaatverandering, ontwrichtende technologieën en de toenemende strijd om zeggenschap in de ruimte als de belangrijkste bedreigingen voor de mensheid.