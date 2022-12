Duitse minister ziet Reichsbürger-extremisme toenemen

BERLIJN - De extremistische Reichsbürger-beweging is sterk in ledental gestegen, zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser in de zondageditie van de krant Bild. Afgelopen week werden in een enorme politie-operatie ruim twintig leden van de beweging opgepakt omdat ze de regering omver wilden werpen.