China wil 23 raketten afvuren op gevaarlijke asteroïde

Nederlandse ’Starwars-robot’ na 20 jaar eindelijk af: ’Het is fantastisch’

Vanuit Kazachstan wordt deze maand een goeddeels in ons land ontwikkelde ’space-robot’ gelanceerd om het internationale ruimtestation ISS te ondersteunen. Hollands glorie in het heelal: „Onze technologie krijgt hiermee een belangrijke en zichtbare rol in de bemande ruimtevaart.”