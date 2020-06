Dertien vuurwapens en harddrugs gevonden in woning Kerkrade

De politie vermoedde dat er een wietplantage in de woning was en besloot tot de inval. Ⓒ ANP

KERKRADE - Bij een inval in een woning in Kerkrade heeft de politie woensdag dertien vuurwapens gevonden. Ook vonden de agenten in het huis aan de Anjelierstraat 10 kilo harddrugs. Er was niemand thuis tijdens de inval, er werd dus ook niemand aangehouden, aldus de politie.