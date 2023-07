Brandweerman (24) komt om bij blussen in vijfde relnacht in Frankrijk

Volgens de Franse krant Le Parisien heeft de brand een explosie veroorzaakt die de jonge brandweerman trof waarna hij een hartaanval kreeg. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden van het overlijden. De brandweer legt voorlopig geen verband tussen de rellen en de tragische dood van hun collega.

Tijdens de vooral nachtelijke onlusten die 28 juni zijn begonnen, waren er nog geen doden gemeld. Minister Gérald Darmanin heeft de familie van de brandweerofficier gecondoleerd, maar zei op Twitter niets over de oorzaak van de brand en of die met de rellen te maken had.

Bij de rellen zijn sinds afgelopen dinsdag honderden agenten gewond geraakt. Er zijn naar schatting duizend panden verwoest, 5000 voertuigen in brand gestoken en meer dan 3100 relschoppers opgepakt. De nacht van zondag op maandag was de eerste relatief kalme nacht sinds 28 juni. Er werden in heel het land 157 arrestaties verricht, minder dan in voorgaande nachten.

Er waren nog wel wat opstootjes, zoals in Marseille. Ⓒ ANP / SIPA Press France

De Franse president Emmanuel Macron wil dinsdag spreken met ruim 220 burgemeesters van regio’s die hard zijn getroffen door de protesten en rellen. Volgens tv-zender BFMTV wil Macron bovendien maandag al de voorzitters van de Senaat en de Nationale Vergadering, de Franse Tweede Kamer, ontmoeten om te praten over de situatie.

Ook zondagavond was het op veel plaatsen in Frankrijk weer onrustig. Al zijn de rellen wel minder hevig dan in de voorgaande nachten. Zondag kort voor middernacht maakte de Franse politie bekend 49 mensen te hebben aangehouden. Dat aantal is aanzienlijk lager dan in de avonden ervoor rond dezelfde tijd. De grootmoeder van de doodgeschoten tiener had zondagmiddag al opgeroepen tot kalmte.

45.000 politieagenten

Rond 02.15 uur in de nacht van zondag op maandag was het aantal arrestanten volgens BFMTV verder opgelopen tot 78. Onder meer in Parijs werden rond 01.00 uur nog de nodige relschoppers opgepakt. Net als tijdens de twee voorgaande nachten zijn er zo’n 45.000 politieagenten en gendarmes op de been om rellen te voorkomen, of om die in ieder geval zoveel mogelijk in de kiem te smoren.

Zondagavond had president Macron een ontmoeting met onder anderen de Franse premier Elisabeth Borne, minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin en minister van Justitie Éric Dupond-Moretti.

Premier Borne ontmoet maandag, op verzoek van Macron, alle fractievoorzitters uit de Nationale Vergadering, meldt BFMTV zondagavond.

VIDEO: Wat is er aan de hand in Frankrijk? Onze correspondent in Parijs legt massale rellen uit