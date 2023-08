Nieuwe coronavariant rukt op in VS: nieuwe vaccins bieden bescherming

EG.5 verspreidt zich dusdanig snel in de VS dat het momenteel goed is voor 17 procent van alle gevallen in het land. De variant is ook al ontdekt in China, Zuid-Korea, Japan en Canada.

De WHO noemt de nieuwe variant nog niet een extra risico voor de volksgezondheid vergeleken met andere varianten uit de Covid-19-stam. Hoewel de overdraagbaarheid groter is, zijn de infecties ook niet erger dan bij andere varianten. Wel is er nog een uitgebreidere evaluatie nodig om meer te weten te komen over EG.5.

WHO hekelt uitblijven coronacijfers landen

Iets dat de WHO misschien nog wel meer een doorn in het oog is, is het feit dat veel landen geen coronavirusgegevens meer delen met de organisatie. WHO-directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus zei dat nog maar 11 procent van de landen ziekenhuisopnames en IC-opnames gerelateerd aan het coronavirus deelt.

Het uitblijven van cijfers vindt de WHO zorgwekkend, omdat er op deze manier geen nauwkeurige statistieken kunnen worden gemaakt over het exacte aantal doden door een virusinfectie. De organisatie ziet graag dat er meer wordt gerapporteerd over met name mortaliteit en morbiditeit. Ook dringt het aan om vaccinaties aan te blijven bieden.