Waterpolitie loog in onderzoek drugsboot Moerdijk

BREDA - Agenten van de waterpolitie die op 10 mei vorig jaar ontdekten dat op een binnenvaartschip in Moerdijk een drugslaboratorium in werking was, zouden in het onderzoek hebben gelogen. Doel van die leugens was het zwaarder maken van de verdenking tegen schipper Cor B. om hem „maximaal” veroordeeld te krijgen. Het Openbaar Ministerie heeft hierdoor het recht op vervolging verspeeld en B. moet daarom vrijuit gaan, betoogde B.’s advocaat Bart Welvaart dinsdag voor de rechtbank in Breda, waar de zaak rond de drugsboot inhoudelijk wordt behandeld.