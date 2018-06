’Abu Sayyaf onthoofdt Duitser’

Abu Sayyaf zou Kantner hebben onthoofd, toen onderhandelingen over het betalen van omgerekend circa 575.000 euro voor zijn vrijlating waren mislukt of niet voor de door de groep gestelde deadline van zondag waren afgerond. Een onderhandelaar en presidentieel adviseur, Jesus Dureza, zei zondag dat hij enkel onbevestigde berichten had vernomen dat Kantner was onthoofd. Dat zou zijn gebeurd op het eiland Jolo.

Kantner was in november aan het zeilen met zijn vrouw Sabine Merz, toen hij in wateren circa 1500 kilometer ten zuiden van Manilla werd aangevallen en ontvoerd. Zijn vrouw is daarbij gedood. De twee zeilers waren in 2008 al ruim vijftig dagen lang gijzelaars van een bende piraten in Somalië en zouden toen in ruil voor een enorm bedrag met hun zeilboot zijn vrijgelaten.

De zich als islamitisch profilerende terreurgroep Abu Sayyaf houdt tientallen gijzelaars vast, inclusief de Nederlander Ewold Horn die in februari 2012 door de groep in het zuiden van de Filipijnen werd ontvoerd. Abu Sayyaf claimt onderdeel van Islamitische Staat te zijn. In 2014 overmeesterde de groep ook een stel zeilende Duitsers op hun jacht. Het paar werd vrijgelaten en volgens Abu Sayyaf was dat omdat 4,8 miljoen euro losgeld was betaald.