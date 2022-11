Kabinet biedt op acht plekken excuses voor slavernij aan

Dat bevestigen bronnen na berichtgeving van de NOS. Eerder werd al bekend dat het kabinet in aanloop naar het herdenkingsjaar van het slavernijverleden excuses aan wil bieden. Nu is ook de invulling daarvan duidelijk. Op 19 december gaat een stevige kabinetsdelegatie op acht plekken in de voormalige kolonieën sorry zeggen.

Premier Rutte doet dat zelf overigens vanuit Nederland. Daarnaast gaat minister Weerwind (Rechtsbescherming) naar Paramaribo om zijn excuses aan te bieden aan de Surinamers. Ook staatssecretaris Van der Burg (Aruba), minister Van Gennip (Bonaire), staatssecretaris Van Huffelen (Curaçao), staatssecretaris Van Rij (Sint-Eustatius), staatssecretaris Van Ooijen (Saba) en minister Kuipers (Sint-Maarten) worden daarvoor op pad gestuurd.

Naast excuses wil het kabinet ook 200 miljoen euro in een fonds stoppen voor de bewustwording over het slavernijverleden, al verzet de VVD zich daar nog wel tegen.