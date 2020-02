Incident met Amerikaanse patrouille in Syrië

De Amerikaanse aanwezigheid leidde tot verhitte gemoederen bij de Syriërs. Er zouden ook schoten zijn gelost. Daarbij zou een Syriër zijn geraakt, al is onduidelijk of die alleen gewond is geraakt of ook gedood is.

Volgens bronnen ter plekke zou een Amerikaans jachtvliegtuig enkele malen over de controlepost zijn gevlogen. Aanvankelijk waren er berichten dat de kist het vuur zou hebben geopend, maar die werden later tegengesproken. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten ging het om een nep-aanval. Een Russische patrouille kwam erbij, waarop de Amerikanen besloten om naar hun basis terug te keren.

De militairen van de internationale coalitie melden dat zij reageerden nadat ze zelf onder vuur werden genomen door „onbekende aanvallers.” Zij maakten geen melding van een luchtaanval.