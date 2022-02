Explosies gehoord in Oekraïense steden, waaronder hoofdstad Kiev

Poetin riep in zijn toespraak de Oekraïense militairen op „hun wapens neer te leggen” en zegt „geen Oekraïens grondgebied te willen bezetten.” Poetin waarschuwt ook dat Rusland onmiddellijk zal reageren bij „buitenlandse bemoeienis.”

Na Poetins aankondiging waren er in verschillende steden in Oekraïne explosies te horen. Journalisten van CNN in Kiev en Charkov hoorden explosies op afstand. Het zou gaan om artillerie en raketten. De Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken zou tegen een van de journalisten gezegd hebben dat „de aanval is begonnen.”

President Biden veroordeelde de militaire acties in harde bewoordingen. Hij noemde het een „ongerechtvaardigde aanval”, en een „voorgekookte oorlog.” Er is maar een land verantwoordelijk voor de gevolgen voor deze aanvallen, zegt Biden, en dat is Rusland. „Rusland is alleen verantwoordelijk voor de dood en destructie die deze aanval zal teweegbrengen. De VS en onze bondgenoten zullen verenigd en beslissend reageren. Rusland zal door de wereld verantwoordelijk worden gehouden.”

Overleg met G7

Biden overlegt donderdagochtend met de G7, en zal daarna aankondigen wat voor maatregelen Rusland tegemoet kan zien. Biden liet eerder al weten dat er zware sancties klaarstaan voor Rusland. Biden benadrukt dat er in NAVO-verband overleg zal zijn, en dat er een duidelijke reactie zal komen bij „agressie tegen de alliantie.”