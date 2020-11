Stap naar herstel relatie met Suriname

Op het moment dat Desi Bouterse zich in augustus 2010 in de Anthony Sporthal in Paramaribo Zuid laat kronen tot president van Suriname, heeft de toenmalig Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Verhagen, de voormalig legerleider al van een ferme boodschap voorzien.

Veroordeeld

Bouterse is weliswaar een democratisch gekozen leider van een soevereine staat, hij moet daarom niet denken dat hij in Nederland welkom is anders dan om zijn jarenlange gevangenisstraf wegens cocaïnehandel uit te zitten. „Nederland zal met Bouterse alleen contacten onderhouden op basis van functionele noodzaak. We kunnen niet van tafel vegen dat Bouterse is veroordeeld tot elf jaar cel”, voegt hij daaraan toe.

Het zet de verhoudingen tussen Nederland en Suriname tijdens het presidentschap van Bouterse, dat uiteindelijk tien jaar duurt en Suriname in diepe financiële ellende doet belanden, vanaf dag één op scherp. Het is voor de oud-dictator een uitgelezen kans om zich te bedienen van de anti-Nederland retoriek waar hij al sinds de jaren tachtig om bekend staat en waarmee hij volop punten scoort in de volksbuurten van Paramaribo. Als hij vervolgens in 2012 ook nog eens een amnestiewet door het parlement jaagt dat hem moet ontslaan van rechtsvervolging voor zijn rol bij de Decembermoorden, is voor Nederland de maat vol. De diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Suriname belanden ver onder het nulpunt.

Tegelijkertijd schroomt Bouterse niet om Nederland, als oud-kolonisator altijd voorzien van een sterke sociaaleconomische relatie met Suriname, in te ruilen voor wereldmacht China, een land dat een stuk minder moeilijke vragen stelt over de handel en wandel van Baas Bouta en bereid is volop cadeautjes uit te delen aan Suriname. China bouwt bruggen en wegen, China betaalt voor een monopolie voor grootschalige houtkap in de Surinaamse jungle en China leent Bouterse geld. Heel veel geld. Volgens de financiële nota van 2020 is er geen ander land waar Suriname zo’n hoge schuld heeft als bij China, zo’n 450 miljoen Amerikaanse dollar op een totaal van drie miljard.

Stijlbreuk

Dat Stef Blok, die Suriname in 2018 nog een failed-state noemde, woensdag aanwezig is bij de viering van de 45e verjaardag van de Republiek Suriname, is dan ook niet minder dan een historisch moment voor Suriname maar ook vooral een grote stijlbreuk met het recente verleden. Sinds Chan Santokhi is aangetreden tot president heeft hij het herstel van de relatie met Nederland tot een speerpunt van zijn beleid gemaakt. De afgelopen maanden heeft er intensief overleg plaatsgevonden over hoe een hernieuwde samenwerking tussen beide landen eruit moet komen te zien. Er zullen ambassadeurs worden uitgewisseld, maar Nederland heeft ook toezeggingen gedaan over samenwerkingen op het gebied van onder andere politie en justitie, criminaliteitsbestrijding, defensie en bosbeheer. Maar Santokhi zal vooral hopen op Nederlandse hulp bij het herstel van de deplorabele economische situatie van het land.