Girafje geboren in Diergaarde Blijdorp

De kleine is al te bewonderen. Samen met moeder Anne verblijft giraffe Maartje de eerste maand in een apart binnenverblijf.

Maartje is een netgiraffe. Deze soort wordt met uitsterven bedreigd. De afgelopen twintig jaar is bijna twee derde van de populatie verdwenen. Er leven slechts ca. 8000 netgiraffen in het wild.