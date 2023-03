Premium Het beste van De Telegraaf

Keizerlijke familie begraaft de strijdbijl met Duitsland

Door Rob Savelberg Kopieer naar clipboard

Prins Georg Friedrich wil niet langer overhoop liggen met de Duitse overheid. Ⓒ De Telegraaf

BERLIJN - De Pruisische familie van de laatste Duitse keizer gooit de handdoek in de ring in de strijd met de Duitse staat. Deze week maakte het hoofd van de afgezette Hohenzollern-dynastie, prins Georg Friedrich van Pruisen, in Berlijn bekend af te zien van vierduizend kunstwerken die in bezit van de Bondsrepubliek zijn. Eerder liet hij al de claim lopen op het in Nederland gelegen kasteel Huis Doorn.