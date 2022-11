Israëlische modellenagent die wordt verdacht van seksueel geweld kan worden uitgeleverd

Dat gebeurde toen hij een restaurant verliet, in de buurt van het Leidseplein. Zijn aanhouding was het resultaat van een gezamenlijke operatie van de Nederlandse en Israëlische politie.

In Israëlische media verscheen al snel het verhaal dat hij wordt verdacht van het misbruik van ‘tientallen vrouwen’ in zijn land, maar zijn advocaat Herman Loonstein benadrukt dat het besluit dat de rechter nam daar niet op wijst. ,,Hij kan worden uitgeleverd wegens twee verdenkingen van aanranding”, legde hij uit na de zitting. ,,De regels schrijven voor dat hij alleen daarvoor terecht kan staan. Voor alles wat er bovenop zou komen, is de toestemming van de minister nodig. Dat zegt wel iets.”

Of A. daadwerkelijk wordt uitgeleverd is overigens aan justitieminister Yeşilgöz. Loonstein geeft aan dat zijn cliënt tevreden is met de uitspraak. ,,Geen toestemming om uit te leveren was het beste geweest natuurlijk, maar hier kan hij mee leven. Omdat uit niets blijkt dat het verhaal zo erg is als in Israëlische media werd geschetst. Hij heeft alle vertrouwen in een goede afloop.”

De Joodse staat vaardigde een jaar geleden een arrestatiebevel tegen hem uit. A. woonde destijds in Hongarije en heeft altijd ontkend zich schuldig te hebben gemaakt aan seksueel misbruik.