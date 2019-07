Slapende kat veroorzaakt file op A13

De viervoeter had zich langs de drukke weg genesteld en was tegen de vangrail in slaap gedommeld. Rijkswaterstaat beoordeelde dat als te gevaarlijk en liet de dierenambulance aanrukken. De dienst sprak op Twitter van een ’kat-en-motormuisspel’.

Door het afzetten van een van de rijstroken ontstond er een behoorlijke file uit de richting van Rijswijk. Inmiddels zijn de wegproblemen verholpen. En de kat? „Die is zich van geen kwaad bewust”, aldus Rijkswaterstaat.