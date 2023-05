Premium Het beste van De Telegraaf

Joke uit Volendam koestert pot met 100 jaar oude sperziebonen: ’Denk dat ze nog eetbaar zijn’

Joke Kindt-Beets met de honderd jaar oude sperziebonen in pot. Ⓒ Wim Egas

VOLENDAM - De één krijgt het liefst een erfenis die veel geld waard is, Joke Kindt-Beets (61) uit Volendam is blij met de kleine dingen in het leven. Haar mooiste erfstuk is een weckpot met sperziebonen die inmiddels honderd jaar oud zijn. „Het was een geschenk voor mijn vaders geboorte. Ik koester dit meer dan bijvoorbeeld gouden sieraden.”