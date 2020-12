LIVE | Advies: mondkapje thuis op bij bezoek

Mensen die thuis gasten ontvangen zouden een mondkapje moeten dragen als het niet mogelijk is voldoende afstand te houden, adviseert Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Ook als onzeker is of ruimtes voldoende zijn geventileerd wordt mond- en neusbedekking aanbevolen.

De nieuwe richtlijn werd woensdag gepubliceerd in Genève. De WHO had voorheen mondkapjes alleen aanbevolen in ruimtes met veel mensen, en geen richtlijnen gegeven voor binnenshuis.

De organisatie adviseert ook een breder gebruik van mondkapjes in de gezondheidszorg. Ook administratieve medewerkers en ander personeel zonder medische functie moeten volgens de WHO altijd een mondmasker dragen in een zorginstelling.

In de beginfase van de coronapandemie was de WHO sceptisch over het nut van mondkapjes, ook toen ze in Europese landen in navolging van landen in Azië al volop werden gebruikt. De Wereldgezondheidsorganisatie herhaalde woensdag de boodschap dat mondkapjes een vals gevoel van veiligheid kunnen geven en mensen kan doen vergeten de basale (afstand)regels in acht te nemen.

