LIVE | Duitsland: neem even de tijd voor goedkeuren vaccins

Duitsland heeft bewust gekozen voor een langere procedure om Covid-19-vaccins goed te keuren dan het noodproces dat het Verenigd Koninkrijk volgde. Dat is belangrijk om het vertrouwen in vaccins te vergroten, zei minister van Volksgezondheid Jens Spahn van het land woensdag.

De Britse toezichthouder MHRA gaf woensdag al toestemming voor het gebruik van een middel van Pfizer en BioNTech. Het Verenigd Koninkrijk pochte dat het dankzij de brexit sneller mensen kan laten inenten tegen het coronavirus.

„We hebben lidstaten, waaronder Duitsland, die een dergelijke noodvergunning hadden kunnen afgeven als we dat hadden gewild. Maar we besloten dit niet te doen en we kozen voor een gemeenschappelijke Europese aanpak om samen verder te gaan”, zei Jens Spahn op een persconferentie, toen hem werd gevraagd naar de Britse noodprocedure voor het Pfizer-vaccin.

Vertrouwen

„Het is erg belangrijk dat we dit doen om het vertrouwen in deze autorisatie te helpen bevorderen”, voegde hij eraan toe. Spahn benadrukte dat het er niet om ging „op de een of andere manier de eerste te zijn.”

In de EU zijn aanvragen ingediend voor twee vaccins: een van het in Mainz gevestigde bedrijf BioNTech en zijn Amerikaanse partner Pfizer en een van het Amerikaanse bedrijf Moderna. Het Europees Geneesmiddelenbureau moet de aanvragen onderzoeken en heeft uiterlijk 29 december een resultaat beloofd.

Spahn bevestigde dat de EU bewust bezig is met het voorbereiden van een gezamenlijke aanschaf van vaccins voor alle 27 lidstaten. Dit is belangrijk in termen van Europese solidariteit. Bovendien wedt men niet alleen „op een paard”, maar op meerdere vaccinkandidaten, zei hij.

De minister merkte ook op dat de Britten een vaccin hebben goedgekeurd van het in de EU gevestigde BioNTech. „Het feit dat dit EU-product zo goed is dat Groot-Brittannië het zo snel goedkeurde, laat zien dat het in deze crisis het beste is om op Europees niveau en internationaal samen te werken.”

