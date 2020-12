LIVE | Opnieuw minder coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is woensdag verder gedaald. In totaal behandelen de ziekenhuizen nu 1606 coronapatiënten. Dat zijn er 77 minder dan dinsdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1131 coronapatiënten, een daling van 74 vergeleken met de dag ervoor. Op de intensivecareafdelingen liggen 475 mensen met Covid-19, 3 minder dan de voorgaande dag.

Door de aanhoudende drukte zijn het afgelopen etmaal 18 patiënten overgebracht naar ziekenhuizen in andere regio's, waarvan 4 IC-patiënten. In grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag liggen nog altijd veel coronapatiënten in het ziekenhuis.

Meer coronanieuws

Binnenland:

Buitenland:

Financieel-economisch:

Sport:

Alleen Everton-fans met negatieve coronatest mogen stadion in

Wembley mét fans toneel voor WK-boksduel Joshua vs. Poelev

George Russell vervangt Lewis Hamilton bij GP in Bahrein

Entertainment/persoonlijk:

Lees hier het coronanieuws van dinsdag 1 december terug.