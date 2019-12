’Basisscholen Amsterdam overwegen vierdaagse lesweek’

De schoolbesturen denken na over noodmaatregelen om het lerarentekort het hoofd te bieden. Eind januari moet er een plan liggen. Minister Arie Slob (onderwijs) maakte begin vorige week in een Kamerbrief duidelijk dat de vijf grote steden (Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Almere en Rotterdam) de ruimte krijgen om maatregelen te nemen.

„Er ligt nu een aantal plannen op tafel, een vierdaagse lesweek is daar onderdeel van”, aldus Thesingh die betrokken is bij het overleg over het noodpakket. Het voordeel van zo’n vierdaagse lesweek is dat leraren ontlast worden en tijd hebben om huiswerk na te kijken of lessen voor te bereiden.

Bekijk ook: Basisscholen Amsterdam dicht om lerarentekort