Fransman verbreekt wereldrecord zitten in ijsblokjes

De 34-jarige zorgmedewerker zat ruim 2,5 uur in een plexiglas cabine, volgens lokale media in het gezelschap van 1500 kilo ijs. Hij had zich naar eigen zeggen met „neurocognitieve technieken” getraind in het „overwinnen van menselijke grenzen.”

Vandendorpe zou in staat zijn zichzelf met „voorstellingsvermogen en concentratie” in een staat van „dagdromen” te brengen. Zitten in een ijskoude jacuzzi, een grote vrieskist of de sneeuw in skioord Chamonix bleken een goede voorbereiding. Het geld dat hij verdient met het record komt ten goede aan de behandeling van kinderen met kanker.

De Nederlandse ’Ice Man’ Wim Hof heeft het wereldrecord meerdere keren in handen gehad. Een Oostenrijker hield het afgelopen september 2,5 uur vol in ijsblokjes, maar die reikten niet helemaal tot zijn schouders.