Biden in de maling genomen tijdens telefonische kerstgesprekken

De zin wordt gebezigd als alternatief voor „fuck Joe Biden.” Het is in zwang geraakt na een race in oktober in Alabama, waarbij het publiek de leus „fuck Joe Biden” scandeerde. Een verslaggeefster die na afloop van de race winnaar Brandon Brown interviewde dacht echter heel iets anders te horen, namelijk: „Let’s go Brandon.”

Tijdens het telefoongesprek reageerde Biden door de woorden van de vader te herhalen en eraan toe te voegen: „Daar ben ik het mee eens.” De president vroeg daarna nog waar de vader precies vandaan kwam, maar die had klaarblijkelijk al opgehangen. Het Witte Huis wilde geen reactie geven op het incident.