Nog acht vermisten na vulkaanuitbarsting White Island

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern vertelde op een persconferentie in Whakatane, een stad dichtbij het eiland, dat een aantal mensen in het ziekenhuis in kritieke toestand verkeert.

Verkenningsvluchten vermoedelijk tevergeefs

De acht vermisten zijn vermoedelijk om het leven gekomen, omdat er volgens de politie geen teken van leven meer is op het eiland. De politie heeft meerdere verkenningsvluchten boven het eiland gehouden.

Toeristen en gids

De gewonden zijn toeristen. Zij komen uit Australië, het Verenigd Koninkrijk, China, Maleisië en de Verenigde Staten. De nationaliteit van de doden is nog niet bekendgemaakt. Volgens The New Zealand Herald is een van de doden vermoedelijk een gids.

