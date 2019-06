Gewonde na steekpartij Terneuzen, daders ontkomen

De politie is op zoek naar twee verdachten die mogelijk bij het steekincident betrokken zijn. Zij zouden te voet zijn gevlucht via de Nieuwstraat. Het zou gaan om twee licht getinte mannen met een mager postuur. Een van de mannen is tussen de 1.70 en 1.75 meter lang en droeg donkere kleding. De ander is tussen de 1.80 en 1.85 meter lang en gekleed in een groen shirt. De man in het groene shirt heeft krullend, donker haar tot in zijn nek.

Het Team Forensische Opsporing doet met specialistische honden onderzoek en neemt sporen af. De omgeving is ruim afgezet. „Getuigen van het incident worden gehoord”, aldus de politie Zeeland.

Na het geweld werd een traumahelikopter opgeroepen. Het slachtoffer werd uiteindelijk per ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht.