Republikeinse kandidaat voor presidentsverkiezingen haalt uit naar Trump

Nadat hij zich in 2016 had teruggetrokken uit de race om presidentsnominatie van de Republikeinse partij, schaarde hij zich achter Trump. Toen Trump in 2020 weigerde toe te geven dat hij de presidentsverkiezingen had verloren van Joe Biden, keerde Christie zich echter van hem af. „Iemand die eenzaam, zelfingenomen, op eigen belang uit is en verliefd is op zijn eigen spiegelbeeld, is geen leider”, zei Christie dinsdagavond over de oud-president bij de bekendmaking van zijn kandidaatschap.

Veel kans maakt Christie niet. In een peiling vorige maand kon hij rekenen op 1 procent van de Republikeinse stemmen. De meerderheid van de conservatieve stemmers wil dat Trump de presidentskandidaat wordt. Op de tweede plaats staat de gouverneur van Florida, Ron DeSantis, met zo’n 20 procent van de stemmen.

Hoe meer kandidaten zich melden, hoe gemakkelijker het wordt voor Trump om zijn tegenstanders tegen elkaar uit te spelen, zoals hij ook in 2016 deed. Maandag stelde oud-vicepresident Mike Pence zich kandidaat en ook oud-ambassadeur bij de VN Nikki Haley en senator Tim Scott doen een gooi naar de Republikeinse nominatie.