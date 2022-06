Premium Het beste van De Telegraaf

’In Rusland verrader, in Oekraïne terrorist’ Aantal asielaanvragen uit Rusland fors hoger: daders of slachtoffers?

Door Niels Rigter

Sergej Koriagin: „Rusland ziet me als verrader, Oekraïne als potentiële terrorist.” Ⓒ Foto Jean-Pierre Jans

AMSTERDAM - Sinds de oorlog in Oekraïne is Rusland met stip de top tien binnengekomen als herkomstland met de meeste asielaanvragen. Nederland is zeer terughoudend tegenover Russische dissidenten en dienstweigeraars, maar durft ze ook niet terug te sturen. Een besluit over hun lot staat voorlopig geparkeerd.