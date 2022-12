LIVE | Geëmotioneerde Robin R. over dood Jergé Hoefdraad (35): ’Mijn schuld, geef me straf’

Onze verslaggever Saskia Belleman is live bij de zaak aanwezig. Volg de ontwikkelingen via haar tweets onderaan dit artikel.

Op de bewuste avond was de 35-jarige Hoefdraad met familieleden op stap. Nadat er bij een eerder feest een vechtpartij was ontstaan, ging de groep naar een illegaal Kaboela-feest in een bedrijfspand aan de Stekkenbergweg in Amsterdam-Zuidoost. Daar ontstond een ruzie omdat Hoefdraad ’aanschuurde’ tegen een vrouw.

De verdachte heeft bekend te hebben geschoten maar zei dat het een ongeluk was. Hij zou het wapen eerder die avond in bewaring hebben gekregen van een vriend. „Stom, had ik nooit moeten doen”, aldus R. Hij droeg het wapen in zijn broeksband. Toen hij achterover werd getrokken pakte hij het wapen „om te voorkomen dat die uit mijn broeksband zou vallen.”

Volgens R. ging in het tumult het wapen 2 keer af. Per ongeluk. „Ik had niet door dat er iemand geraakt was of zo. Het was allemaal heel onduidelijk.” Een vriend zei tegen hem dat hij weg moest gaan. „Ik heb meneer Hoefdraad die avond nog begroet. Ik heb helemaal nooit een woordenwisseling met hem gehad.” Volgens Robin R. werden er pal nadat het wapen was afgegaan foto’s en filmpjes van hem gedeeld op social media. „Ik zou bewust op Hoefdraad hebben geschoten.”

Niks van waar

„Het zou gaan om drugs. Het zou gaan om een meisje. Allemaal niks van waar”, zegt R., die geëmotioneerd raakt. „Ik heb me vaak afgevraagd waarom dit moest gebeuren.” R. is uiteindelijk de volgende dag in België aangehouden. „Het is makkelijk zeggen „het spijt me’. Er is wel iemand overleden. Maar als ik het bewust zou hebben gedaan, zou ik dat zeggen.”

Het is door zijn schuld zo ver gekomen, zegt R. „Geef mij gewoon een straf, wat ik verdien. Het is een ongeluk. Ik heb het niet bewust gedaan.”