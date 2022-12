LIVE | Robin R. verdacht van doodslag voormalige profvoetballer Jergé Hoefdraad (35)

Kopieer naar clipboard

Jergé Hoefdraad (inzet) werd op 1 augustus 2021 door zijn hoofd geschoten tijdens een feest in een bedrijfspand aan de Amsterdamse Stekkenbergweg Ⓒ MICHEL VAN BERGEN, ANP/HH

In de rechtbank in Amsterdam vindt dinsdag de strafzaak plaats tegen tegen de verdachte van de doodslag op Jergé Hoefdraad. De 35-jarige voormalig profvoetballer werd op 1 augustus 2021 door zijn hoofd geschoten tijdens een feest in een bedrijfspand aan de Amsterdamse Stekkenbergweg. Hij bezweek enkele dagen later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.