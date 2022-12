Zaak Hoefdraad: ’Verdachte gekrenkte gangster, schoot omdat aan z’n dreads getrokken werd’

Het drama vond plaats op 1 augustus 2021 tijdens een illegaal, wild Surinaams kaboelafeest in een bedrijfspand aan de Amsterdamse Stekkenbergweg. Robin R. kreeg daar een semi-automatisch vuurwapen in zijn hand gedrukt door een vriend, zei hij. Of hij het even wilde vasthouden, hij kwam het zo terughalen. Robin R.: „Ik heb er niet echt bij stilgestaan. Ik dacht, het duurt maar even en dan ben ik er weer vanaf.”

Robin R. stopte het wapen achter de band van zijn joggingbroek en bestelde een appelsap aan de bar. Geen alcohol, want hij slikte bloedverdunners vanwege een gescheurde achillespees. Hij liep daardoor ook met krukken.

Over wat er daarna precies gebeurde lopen de verklaringen uiteen. Volgens Robin R. ontstond er een opstootje waarbij een vriend betrokken was. Hij wilde hem uit de groep trekken, maar werd zelf van achter aan zijn ellenlange dreads getrokken. Het wapen dreigde uit zijn broek te glijden, zegt Robin R. Hij pakte het beet en in het tumult „moet mijn vinger op de trekker zijn gekomen.”

Twee knallen

Er klonken twee knallen. Eén kogel werd teruggevonden in het plafond. De tweede ging dwars door het hoofd van Jergé Hoefdraad, met fataal gevolg. Het was een ongeluk, zei Robin R., die volhoudt dat hij alleen maar een ruzie wilde sussen. „Soms wordt een goede daad afgestraft.”

De officier van justitie vindt dat Robin R. bewust het risico heeft genomen dat iemand dodelijk zou worden getroffen door in een zaal vol met mensen een wapen te pakken, terwijl hij onvast ter been was. „Hij begaf zich met een doorgeladen wapen in opstootjes waarmee hij niks te maken had.”

Advocaat Vito Shukrula van de vriendin van Hoefdraad noemde Robin R. „een keiharde gangster die schoot uit gekrenkte eer omdat iemand aan zijn rastahaar trok. Het was geen ongelukje, geen onbewuste reflex. Het wapen nam hij zelf mee en dat gaat niet vanzelf af. Zeker geen twee keer.”

Pijnlijk gemis

Voor de nabestaanden resteert het gat in hun hart en in hun bestaan. In de zaal vertelden ze over het pijnlijke gemis van Hoefdraad, de voetballer die bovenal bekendstond als een goedlachse en geliefde familieman, vader van drie kinderen van 5, 7 en 13 jaar oud.

Hoefdraad’s vriendin Sharmayne: „Je hebt niet alleen mijn kinderen geraakt, maar ook de jouwe. Mijn kinderen zien hun vader als hun superheld, ze kijken tegen hem op. Jouw kinderen kijken op je neer, want hun papa is een moordenaar.” Uitspraak 20 december.