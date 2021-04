Stichting Open Nederland breidt flink uit door samenwerking met zeven testbedrijven

Eerder kreeg de stichting fors commentaar omdat het slechts samenwerkte met één partij: de commerciële testaanbieder Lead Healthcare Covid Services. Zij mogen deze maand naar schatting daardoor zo’n 200.000 sneltests uitvoeren op kosten van de staat. Een groep sneltestbedrijven spande daarop een kort geding aan tegen de stichting, omdat zij dit oneerlijke concurrentie vonden. De testbedrijven wilden dat de huidige aanbestedingsprocedure voor het uitvoeren van sneltesten voor testevenementen, zou worden gestaakt. Die eisen werden door de rechter afgewezen.

In totaal hadden 44 partijen zich ingeschreven om hun sneltesten aan te bieden, waarvan er 17 voldeden aan de voorwaarden zoals voldoende expertise, de juiste ICT-capaciteiten en prijsstelling. „Voor alle zeven regio’s hadden zich meerdere partijen gekwalificeerd en er is daarom door een notaris geloot om per regio één partij aan te wijzen. In overleg met de partijen en met het ministerie van VWS zal worden gekeken op welke locaties teststraten worden ingericht of opgebouwd voor evenementen vanaf mei”, stelt de stichting in een persbericht.

Het gaat tot nu toe enkel om de bekende antigeentest, waarbij er een wattenstaafje door je neus gehaald wordt. Volgens een woordvoerder van de stichting wordt er voor de XL-teststraten ook nog gekeken naar andere methoden. Momenteel hoeven consumenten nog niet te betalen voor de sneltests. Mogelijk komt daar in de toekomst verandering in. Demissionair Hugo de Jonge zei donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer dat hij verwacht dat als grote evenementen straks weer mogelijk zijn met een test vooraf, bezoekers dan zelf opdraaien voor een bedrag van 7,50 euro.