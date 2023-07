Atoomonderzeeër VS naar Seoul, Noord-Korea boos: ’Ze kunnen onze vooruitgang niet stoppen’

De onderzeeër, de USS Kentucky, behoort tot de Ohio-klasse en is uitgerust met 20 ballistische raketten die elk kunnen worden voorzien van 8 kernkoppen. Het bezoek komt na een periode waarin Noord-Korea de spanning met zijn zuiderbuur liet oplopen door een reeks rakettesten. De meest recente proef betrof de lancering van een intercontinentale raket op vaste brandstof.

Atoomoverleg

De komst van de USS Kentucky viel samen met de eerste vergadering in Seoul van de Nuclear Consultative Group – een overlegorgaan tussen Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Tijdens dat overleg bepalen de VS en Zuid-Korea gezamenlijk hun antwoord op de nucleaire dreigementen vanuit Noord-Korea. De oprichting daarvan werd afgelopen april vastgelegd in de Washington Declaratie, tijdens een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol aan het Witte Huis.

Op dat moment neigde Zuid-Korea steeds meer richting het aanschaffen van atoomwapens, in reactie op de Noord-Koreaanse dreiging. Omdat zo’n stap tegen de zin van de Verenigde Staten is, besloot Washington – als alternatief – de nucleaire bescherming die het Zuid-Korea al decennia belooft te herbevestigen in een declaratie.

Militair gezien heeft de komst van de USS Kentucky geen extra waarde. De raketten aan boord hebben een bereik van ruim 12.000 kilometer, waarmee de onderzeeër in feite vanuit iedere plek in de Stille Oceaan een dreiging vormt voor Noord-Korea. Politiek gezien is het bezoek van onschatbare waarde. Naast toekomstige bezoeken van onderzeeërs zijn de Verenigde Staten voornemens om B-2 bommenwerpers en vliegdekschepen te sturen naar hun bondgenoot in een signaal naar het regime in Pyongyang.

Militaire oefening

Afgelopen zondag voerden beide landen samen met Japan een eerste gezamenlijke oefening uit gericht tegen Noord-Korea. De oefening behelsde het digitaal ontdekken, volgen en mogelijk neerhalen van een Noord-Koreaanse ballistische raket. Tegelijkertijd oefende het Amerikaanse leger op het in gereedheid brengen van een nucleaire raket.

Noord-Korea betichtte beide landen van ’dagdromen’. „Het is dagdromen voor de VS om te denken dat ze op deze manier de vooruitgang van Noord-Korea kan stoppen”, aldus Kim Yo Jong, de machtige zus van dictator Kim Jong-un.

Het in stalinistische stijl geregeerde Noord-Korea ontwikkelt kernwapens en raketten. De twee Korea’s worden gescheiden door een wapenstilstandslijn en hebben formeel nooit vrede gesloten sinds de oorlog begin jaren 50. Het regime van Kim Jong-un bedreigt het zuiden regelmatig met oorlog en vuurt raketten af in de Gele Zee en de Japanse Zee.