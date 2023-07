VS en Zuid-Korea werken aan nucleaire afschrikking

De groep is bijeengekomen in Seoul en een van de Amerikaanse deelnemers zei dat er voor het eerst sinds de jaren 80 een Amerikaanse onderzeeër geschikt voor nucleaire wapens dinsdag aankomt in Zuid-Korea. Het marineschip meert aan in Busan aan de zuidkust.

Het in stalinistische stijl geregeerde Noord-Korea ontwikkelt kernwapens en raketten. De twee Korea's worden gescheiden door een wapenstilstandslijn en hebben formeel nooit vrede gesloten sinds de oorlog begin jaren 50. Het regime van Kim Jong-un bedreigt het zuiden regelmatig met oorlog en vuurt raketten af in de Gele Zee en de Japanse Zee.