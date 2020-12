Man (52) en meisje (14) dood gevonden in Amsterdams huis

Buitenland

Drie meisjes en twee vrouwen met kerst doodgeschoten in huis Arkansas

De politie in de Amerikaanse staat Arkansas deed vrijdagavond met kerst een gruwelijke vondst in een woning. In het plaatsje Atkins werden drie meisjes en twee vrouwen in de leeftijd van 8 tot 50 jaar dood aangetroffen, vermoedelijk vermoord.