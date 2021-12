Acht mensen opgepakt voor geweld tegen ME’ers in Barneveld in mei

BARNEVELD - De afgelopen twee weken zijn acht mensen aangehouden voor geweld tegen de politie bij een uit de hand gelopen coronademonstratie in Barneveld in mei. Dat meldt de politie donderdag. De verdachten zouden op 8 mei tientallen ME’ers hebben belaagd met stokken, stenen en stalen pijpen. ME’ers werden in de rug aangevallen of hun helm werd afgetrokken. Ook kreeg een agent een schop tegen zijn hoofd.