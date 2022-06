Jongetje aangereden tijdens avondvierdaagse in Strijen

Ⓒ MediaTV

STRIJEN - Tijdens de avondvierdaagse in het Zuid-Hollandse Strijen is op de Waleweg een jongetje aangereden. Het kind is met onder meer botbreuken naar het ziekenhuis gebracht, zo meldt de politie. De automobilist, die was doorgereden, is opgepakt.