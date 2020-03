Gezondheidsraad in 2016: handgel doet meer kwaad dan goed

De Raad schreef in een advies in 2016 dat die schoonmaakwoede je op de lange termijn zelfs vatbaarder voor ziekten maakt. Desinfecterende middelen zoals handgel bestrijden namelijk ook goede bacteriën. Gewoon wassen met water en zeep is genoeg.

Destijds kwam al het advies aan de minister dat desinfecterende producten van de markt moeten worden gehaald. Het gaat behalve schoonmaakmiddelen ook om speciale sokken en dekbedovertrekken.

De instantie was bang dat bacteriën door al dat gepoets zo sterk worden, dat antibiotica uiteindelijk ook niet meer werken. Ook voor de gelletjes zouden bacteriën op den duur resistent worden. Zo werken de gelletjes juist averechts op de lange termijn.

’Pas op met routinematig gebruik’

De Gezondheidsraad gaf in het advies voorbeelden van producten die je ook beter kan mijden, zoals antibacterieel mondwater dat ervoor kan zorgen dat je bloeddruk omhooggaat. Verder kan desinfecterende tandpasta de hormoonhuishouding ontregelen.

„Het routinematig gebruik van desinfectiemiddelen op kantoor of door consumenten thuis om de gezondheid te beschermen, moet worden ontraden”, aldus de Raad. Er is ’niet aangetoond’ dat er gezondheidswinst is.

„Consumenten kan door middel van voorlichting duidelijk worden gemaakt dat gebruik van desinfectantia in de dagelijkse routine en het huishouden niet nodig en onverstandig is.” Daarbij moet mensen worden uitgelegd dat veel micro-organismen ’onschadelijk en zelfs nuttig’ zijn.

Nieuw advies volgt

Een woordvoerder van de Gezondheidsraad laat aan De Telegraaf weten het gaat om een algemeen advies. Dat geldt nog steeds. Rond de corona-uitbraak verwijst de Raad echter naar het RIVM, dat op de eigen website min of meer een vergelijkbaar advies heeft staan over de coronacrisis: was je handen met water en zeep, en áls die niet beschikbaar zijn, kunnen handgelletjes of handalcohol een alternatief vormen.