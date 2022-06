Duitser in Kerkrade gedood tijdens overhandigen grote som geld

De Duitser had bij het Roda JC Stadion afgesproken voor een zakelijke transactie. Het slachtoffer had via internet een woning te koop aangeboden, waarop werd gereageerd door Duits sprekende lieden die zich voordeden als een Luxemburgse investeringsmaatschappij. Na meerdere afspraken over de verkoop van de woning werd gesproken over het inwisselen van zwart geld. „De oplichters wilden graag een groot geldbedrag omwisselen voor kleiner biljetgeld. Het slachtoffer had daarom op 23 juni een groot bedrag aan contant geld bij zich”, aldus de politie.

Meegesleurd

Toen het slachtoffer het geld overhandigde aan de twee inzittenden van de auto, gaf de bestuurder opeens plankgas. Waarschijnlijk in een poging het wegrijden te voorkomen werd het slachtoffer meegesleurd door de auto, kwam vervolgens onder het voertuig terecht en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De verdachten zijn er met het geld vandoor.

Volgens de politie meldden zich de afgelopen maanden in Zuid-Limburg meerdere slachtoffers die op een dergelijke wijze zijn opgelicht en bestolen. De verdachten doen zich voor als een Luxemburgse investeringsmaatschappij met interesse in vastgoed of dure spullen die online worden aangeboden. De verdachten spreken vaak goed Duits en willen in contant geld of goud betalen of een deel hiervan omruilen.

De politie vraagt mensen die het slachtoffer zijn geworden van een dergelijke oplichtingspraktijk zich te melden. „De politie wil mensen graag waarschuwen voor deze manier van doen en vooral ook voorkomen dat er meer slachtoffers gemaakt worden. Daarom wordt nu de volgende informatie gedeeld in Nederland, maar ook in België en Duitsland, waar de oplichters ook actief lijken te zijn.”