Trump legt om 00.30 uur verklaring af

Democraat Joe Biden kan winnen in de staten Pennsylvania, Nevada en Arizona, en misschien ook in Georgia, en daarmee zou hij de verkiezingswinst binnenslepen. Alleen een wonder zou Trump in het Witte Huis kunnen houden. De president is inmiddels een juridische oorlog begonnen om toch nog zijn kansen te keren. Hij beschuldigde de Democraten er eerder van de verkiezingen te ’stelen’.

Wat Trump gaat zeggen, is nog onduidelijk.

Eerder donderdag legde Biden een korte verklaring af waarin hij mensen opriep kalm te blijven nu de laatste stemmen worden geteld en de uitslag bijna bekend is. Over Trump sprak Biden niet.

Een opmerkelijke verschuiving in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. President Trump verliest terrein bij blanke Amerikanen, maar wordt beloond door latino’s en zwarte stemmers. Dat en meer in een nieuwe podcast ’Trump vs. Biden – de strijd’: