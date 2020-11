Trump: ’We zullen corruptie niet toestaan’

De president dreigt de verkiezingen van afgelopen dinsdag te verliezen van zijn tegenstrever Joe Biden. Trump ging donderdagnacht in de tegenaanval. Hij opende de persconferentie door te zeggen dat hij een update ging geven over de integriteit van het verloop van de verkiezingen. Daarop begon de president met een reeks verwijten aan de Democraten. „Als je alleen het aantal legale stemmen telt, die op tijd binnen waren, win ik met gemak.”

„We lagen 700.000 stemmen voor in Pennsylvania. Nu zijn het er nog maar 90.000. Ze vinden overal nog stemmen. Maar onze observers mogen er niet bij”, aldus Trump. „Ik hoor allerlei horrorverhalen. We kunnen dit niet met ons land laten gebeuren. Het zal waarschijnlijk bij de rechter komen.”

Trump stelde meermaals dat de Democraten worden geholpen door „de grote media, het grote geld, en de grote techbedrijven.” Hij noemde een aantal staten, waaronder Pennsylvania, waar hij aan het begin van het tellen van de stemmen een voorsprong had, en waar die voorsprong is geslonken of in een achterstand is veranderd, naarmate meer briefstemmen zijn geteld. Daarin erkende hij dat hij in de staat Georgia mogelijk „een beetje lager” komt te staan dan zijn Democratische tegenstander.

De Amerikaanse tv-zender MSNBC begon met een live-verslag van de speech van Trump, maar brak de uitzending al snel af omdat de president desinformatie zou verspreiden.

Democraat Joe Biden kan winnen in de staten Pennsylvania, Nevada en Arizona, en misschien ook in Georgia, en daarmee zou hij de verkiezingswinst binnenslepen. Alleen een wonder zou Trump in het Witte Huis kunnen houden. De president is inmiddels een juridische oorlog begonnen om toch nog zijn kansen te keren. Hij beschuldigde de Democraten er eerder van de verkiezingen te ’stelen’.

Eerder donderdag legde Biden een korte verklaring af waarin hij mensen opriep kalm te blijven nu de laatste stemmen worden geteld en de uitslag bijna bekend is. Over Trump sprak Biden niet.

Een opmerkelijke verschuiving in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. President Trump verliest terrein bij blanke Amerikanen, maar wordt beloond door latino’s en zwarte stemmers. Dat en meer in een nieuwe podcast ’Trump vs. Biden – de strijd’: