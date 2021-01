Beloning van duizend euro voor vermiste hond Mila

door

Op oudejaarsavond is de hond Mila zo erg geschrokken van het vuurwerk, dat ze het op een lopen heeft gezet. Ofwel, de slechts drie maanden oude Stafford teef is verdwenen vanaf het huisadres aan de Anemoonstraat in Koog aan de Zaan.

De eigenaren hebben eerst zelf overal in de buurt gezocht, maar geen pup gevonden. Op 1 januari werd ’Dogsearch Nederland’ ingeschakeld. Via hun socialemediakanalen is de oproep uitgezet. Later kregen zij van iemand te horen dat Mila zou zijn meegenomen door een onbekende man.

Vier dagen later zijn de eigenaren zo ten einde raad, dat ze een beloning hebben uitgeloofd. ,,Duizend euro voor degene met de gouden tip of die Mila LEVEND thuis brengt!”

Tot op heden heeft dat nog niet tot hereniging met de baasjes geleid.

Vaker

De organisatie Dogsearch Nederland wordt wel vaker ingeschakeld en doet dat belangeloos. Dat leidt niet altijd tot het gewenste resultaat. Zo werd op 30 december de hond Nala wel gevonden, „Aan jouw vermissing is een heel naar einde gekomen, een eind waar we allemaal zo ontzettend bang voor waren. De snelweg A8 werd jou gisteren fataal.”

En op 1 januari was er meer triest nieuws: „Lucca uit Broek op Langedijk. Vrijwel drie weken na de vermissing van Lucca in Broek op Langedijk hebben wij gisteren het lichaampje van Lucca geborgen uit het water langs het Westeinde. Een verdrietig einde, dat wel verwacht werd.”

Maar het gaat ook regelmatig goed. Dutchess raakte op 31 december rond de klok van 23.00 uur vermist in Heemskerk nadat ze was geschrokken van vuurwerk. Er werd een grote zoekactie op touw gezet, maar de hond werd niet gevonden. De volgende ochtend is ze alsnog thuisgekomen.