Amsterdam laat mogelijk vermogensgrens voor energietoeslag los

In de hoofdstad zijn mensen met een eigen vermogen nu nog uitgesloten van de bijdrage die de sterk gestegen energiekosten moet compenseren, bevestigt een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Marjolein Moorman een bericht hierover in Het Parool. „We zien echter ook dat de vermogenstoets soms tot schrijnende situaties kan leiden, omdat mensen hun spaargeld nu moeten aanspreken.”

Inwoners die meer dan 6295 euro op de bank hebben staan, komen niet in aanmerking voor de energietoeslag. Dit, volgens de woordvoerder, omdat het door het kabinet beschikbaar gestelde budget beperkt is. Daardoor is het geld in eerste instantie gegaan naar Amsterdammers die het het hardste nodig hebben. „Dit zijn mensen die tot 120 procent van het minimumloon verdienen en daarnaast nauwelijks of niet over eigen vermogen beschikken.”

Volgens de gemeente hebben nu zo’n 77.000 Amsterdammers een eerste bedrag van 800 euro gekregen. „Aan het eind van dit jaar volgt wederom een energietoeslag van 500 euro”, aldus de woordvoerder. „De uitkering van het Rijk maakt het gelukkig waarschijnlijk mogelijk om bij deze toeslag geen vermogenstoets te hanteren.”

Hij kan niet zeggen hoeveel mensen aanspraak wilden maken op de toeslag die hier vanwege de vermogensgrens niet voor in aanmerking komen. „Het beste zou zijn als we zouden weten bij welke mensen met een beperkt inkomen de energierekening omhoog is geschoten, bijvoorbeeld omdat de verhuurder heeft nagelaten hun huurwoningen goed te isoleren.”

Onder meer ouderenbond ANBO kreeg klachten binnen over de vermogensgrens die Amsterdam hanteert. Volgens een woordvoerster is het zuur als mensen met een klein spaarpotje, bijvoorbeeld bestemd voor hun uitvaart, dit geld aan hun energierekening moeten besteden. De bond zou liever een grens van 20.000 euro zien.