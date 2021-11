Verdachte aangehouden in moordzaak Daan Mellée

Buitenland

Franse jogster (17) bekent: mijn ontvoering is verzonnen

Maandag verdween in Frankrijk een 17-jarig meisje tijdens het joggen. Ruim 24 uur later werd ze levend teruggevonden. In haar eerste verklaringen had ze gezegd dat ze ontvoerd was en werd vastgehouden door twee mannen. Maar nu heeft ze tegen rechercheurs gezegd dat ze daarover gelogen heeft.