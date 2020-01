Virologen: coronavirus komt vrijwel zeker van vleermuizen

UTRECHT - Het nieuwe coronavirus dat in China al zeker tachtig mensen het leven heeft gekost, is volgens deskundigen van de Universiteit Utrecht „vrijwel zeker” afkomstig van vleermuizen. De virologen Berend-Jan Bosch en Raoul de Groot verwijzen de theorie dat het virus bij slangen vandaan zou komen, die de afgelopen dagen in diverse internationale media aandacht kreeg, naar het rijk der fabelen. Die is volgens hen „ongefundeerd en blijkt niet uit de analyse van erfelijk materiaal.”