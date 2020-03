Lijdensweg voor Matthäus Passion

Goede Vrijdag, de dag waarop het passieverhaal zich afspeelt, valt dit jaar weliswaar op 10 april en bijeenkomsten vanaf 100 man worden tot nu toe tot slechts tot 6 april afgelast. Maar alleen al de repetities brengen gezondheidsrisico’s met zich mee die de Nederlandse Bachvereniging niet wil nemen. ,,Ook kunnen de solisten die uit het buitenland komen, ons niet bereiken”, laat Sara Pleyte weten namens de verenigiing.

,,Een traditie die u niet mag missen”, zo beveelt het Bachkoor Holland op de site zijn eigen Matthäus Passion aan. Liefst vier uitvoeringen staan er voor komende Goede Week gepland. De meest gewilde vertolking, op 10 april in de Nieuwe Kerk in Delft is uitverkocht en leek gisteren nog niet afgelast.

Een andere landelijk bekende Matthäus zou op Goede Vrijdag worden uitgevoerd in de Pieterskerk in Leiden. Het Nederlands Kamerkoor, dat de muziek samen met Residentieorkest zou verzorgen, laat weten: ,,We hebben het nog niet afgelast en we hopen dat het kan doorgaan.”

De Matthäus Passion kan namelijk moeilijk worden uitgesteld. Het lijdensverhaal van Christus speelt zich af in de week vóór Pasen, wanneer Hij verrijst. Het zou vreemd zijn, om hem kort daarna alsnog aan het Kruis te slaan ...