Live: Warmte geen probleem voor Maarten

RIED - De steeds meer toenemende hitte is geen probleem voor zwemmer Maarten van der Weijden. Dat zegt zijn arts Marco Blanker. Hoewel de temperatuur in Friesland is gestegen naar een graad of 27 en het morgen nog warmer wordt, maakt de arts zich geen zorgen. ,,Hij heeft directe verkoeling van het water.’’ Wel heeft de zwemmer last van schuurplekken door zijn pak. ,,Maar dat hadden we verwacht.’’