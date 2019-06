Man wordt op steeds latere leeftijd vader

Een vader fietst met zijn zoon die staat op de bagagedrager op het Mathenesserplein in Rotterdam Delfshaven. Ⓒ Hollandse Hoogte

DEN HAAG - Nederlandse mannen zijn steeds ouder bij de geboorte van een kind. De gemiddelde leeftijd is 34 jaar en twee maanden, dat is ruim twee maanden ouder dan vijf jaar geleden toen mannen gemiddeld precies 34 jaar waren. Ter vergelijking: in 1996 waren mannen bij de geboorte van een kind gemiddeld 33.